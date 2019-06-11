ارتفع في كريدي أجريكول.. تعرف على أسعار الدولار بنهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، بنحو 3 قروش، في بنك كريدي أجريكول، بينما تراجع السعر في بنكي العربي الأفريقي وقناة السويس، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما استقر السعر في 7 بنوك أخرى، مقارنة بتعاملات الصباح.

وبحسب بيانات البنك المركزي، استقر متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية عند 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، 3 قروش، إلى 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار، قرشين في البنك العربي الأفريقي، إلى 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا، في بنك قناة السويس، إلى 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري ومصر والبركة عند 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في بنك التعمير والإسكان، عند 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر شراء الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.74 جنيه، بينما انخفض سعر البيع قرشا واحدا إلى 16.84 جنيه.