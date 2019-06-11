الغرف التجارية وبنك الإسكندرية يوقعان اتفاقية لتمويل ميكنة 400 ألف تاجر

"كاسيو" تطلق مبادرة لتدريب 28 ألف معلم على تكنولوجيا العلوم والرياضيات

كتب- محمد علاء الدين:

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية وبنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء اتفاقية لتوفير التمويل اللازم لميكنة أكثر من 400 ألف تاجر على مستوى الجمهورية.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر شعبة الاقتصاد الرقمي، من خلال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ودانتي كوميوتي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية.

وتأتي الاتفاقية استكمالا لما بدأه اتحاد الغرف التجاري بالتعاون مع بنك QNBوبنك مصر لتوفير التمويل اللازم لميكنة 400 ألف تاجر في قطاع التجزئة وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل ميسر لهم من خلال البنوك.