البورصة تواصل الارتفاع وسط أخبار إيجابية عن قرب حل مشكلات الضرائب

كتبت- دينا خالد:

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، وسط اتجاه من المستثمرين الأجانب نحو الشراء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.4% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14206 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.16%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 317.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 268.7 مليون جنيه، و48.9 مليون جنيه على التوالي.

وقال محمد رضوان، رئيس شركة آراب فينانس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن البورصة المصرية شهدت تحسنا ملحوظ في أدائها بعد إجازة عيد الفطر، على عكس أداءها خلال شهر رمضان، نتيجة لعدة أسباب أهمها الطفرة التي حدثت بالأسواق الخارجية وخاصة الأسواق الأوربية والسوق الأمريكي، وصعودها لأربع جلسات متتالية.

وأضاف رضوان، أن من الأسباب التي أدت لتحسن أداء البورصة، الأخبار التي نشرت عن قرب الانتهاء من المفاوضات بين شركة جلوبال تليكوم، مع وزارة المالية، بخصوص الضرائب المستحقة على الشركة، مما قد يعني قرب تنفيذ عرض شركة فيون للاستحواذ على بقية أسهم جلوبال تليكوم.

وأشار رضوان، إلى أن تحركات وزارة المالية وجمعية الأوراق المالية وجمعية رجال الأعمال، بخصوص المقترحات المفترض تنفيذها، بخصوص ضرائب التوزيعات، وإعفاء الأجانب من الضرائب، وحوافز ضريبية لقيد الشركات، ساهم في تحسين مناخ السوق والتشجيع على الاستثمار.

وتوقع رضوان أن يشهد السوق تحسننا خلال الفترة المقبلة بسبب مقترحات وزارة المالية التي تحسن من مناخ الاستثمار وتشجع المستثمرين، وتنعش سوق المال.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع أمس الاثنين، بنسبة 1.71% إلى مستوى 14148 نقطة، وسط اتجاه من المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء.