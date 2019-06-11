التضامن تعتمد نشرة اكتتاب صندوق "عطاء" لدعم ذوي الإعاقة

القاهرة- مصراوي:

قال بيان من وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء"، اعتماد نشرة الاكتتاب للصندوق.

وبحسب البيان عقد مجلس إدارة الصندوق أول اجتماعاته، وأقر خلاله التعاقد مع شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية كمدير استثمار للصندوق والشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار لخدمات إدارة الصندوق.

ووافق مجلس الإدارة على تلقي بنوك مصر والأهلي وقناة السويس، الاكتتاب والشراء والاسترداد لوثائق الصندوق.

وبحسب البيان أرسلت مسودة نشرة الاكتتاب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للمراجعة والاعتماد.

وفي 26 ديسمبر الماضي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، التابع لها، وافق على تأسيس صندوق استثمار خيري مفتوح لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن منح الصندوق 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، كما قررت وزارة الأوقاف المساهمة بمبلغ 20 مليون جنيه كما يساهم بنك قناة السويس بمبلغ 5 ملايين جنيه بالإضافة إلى مساهمة بنك ناصر بمبلغ 20 مليون جنيه، وفقًا لبيان سابق من وزارة التضامن.

وقال شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وعضو مجلس إدارة الصندوق في البيان إن المساهمة الاختيارية في الصندوق للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية.

وأضاف أنه سيتم طرح الوثائق في الاكتتاب خلال الأسابيع القادمة في الصندوق بقيمة 10 جنيهات للوثيقة ويحق للراغبين في الاستثمار في الصندوق شراء أي عدد من الوثائق بدون حد أقصى حيث يبلغ رأس المال المبدئي للصندوق 200 مليون جنيه.

وأوضح أنه سيتم الترويج للصندوق للأشخاص العادية والاعتبارية من خلال بنك ناصر الاجتماعي وكذلك بنوك مصر والأهلي وقناة السويس.

ويتيح الصندوق للمصريين والأجانب، سواء كانوا أشخاص طبيعية أو اعتبارية، الراغبين في الاشتراك في صندوق "عطاء" دعم ورعاية ذوي الإعاقة من خلال شراء وثائق الصندوق مع علمهم بأن كافة عوائد وأرباح الاستثمار لا تصرف لحملة الوثائق وإنما توجه إلى الإنفاق على الأغراض الاجتماعية والخيرية لذوي الإعاقة.

ويعد هذا الصندوق هو الأول من نوعه في مصر كصندوق استثمار خيري مفتوح ويعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين، بحسب فاروق.

ويرأس مجلس إدارة الصندوق المحاسب، عماد راغب، أحد أشهر المحاسبين المصريين وله خبرة دولية وإقليمية وكان الشريك التنفيذي لشركه آرنست أند يونج في مصر قبل أن يتفرغ للعمل الخيري، بحسب البيان.

و"عطاء" هو صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الانفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.