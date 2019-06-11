البترول: حققنا أعلى معدل إنتاج بترولي في تاريخ مصر خلال يونيو الجاري

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة البترول في بيان اليوم الثلاثاء، إن مصر نجحت خلال شهر يونيو الحالي في تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخها بلغ حوالي 1.9 مليون برميل مكافىء يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

وأضافت الوزارة أن إنتاج الغاز الطبيعي محليا ارتفع بنسبة 50% في عام 2018 مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن يتضاعف العام المقبل بنسبة 100% مقارنة بالفترة نفسها.

وذكرت الوزارة إن السنوات الماضية شهدت تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز الطبيعي من أهمها حقول ظهر، وغرب دلتا النيل، ونورس، وآتول، وذلك بإجمالي استثمارات 21 مليار دولار تنتج نحو 6.8 مليار قدم مكعب غاز يوميا، إلى جانب 41.3 ألف برميل متكثفات يوميا.

وأشارت الوزارة إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في نهاية سبتمبر 2018، وهو ما أدى إلى تحول مصر من دولة مستوردة للغاز المسال عام 2015 إلى دولة تمتلك فائضا من إنتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية السابقة.