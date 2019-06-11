البترول: نستهدف استثمارات 15 مليار دولار لتنمية حقول الغاز حتى 2020

القاهرة- مصراوي:



قالت وزارة البترول في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن من المستهدف تنفيذ 11 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز الجديدة باستثمارات حوالي 15 مليار دولار حتى منتصف عام 2022.



وأضافت الوزارة أن تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018 جاء على أثر تنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعي من أهمها حقول ظهر، وغرب دلتا النيل، ونورس، وآتول، وذلك بإجمالي استثمارات 21 مليار دولار تنتج نحو 6.8 مليار قدم مكعب غاز يوميا، إلى جانب 41.3 ألف برميل متكثفات يوميا.



وذكرت أن هذه المشروعات ساهمت في زيادة انتاج الغاز الطبيعى محليا بنسبة 50% في عام 2018 مقارنة بعام 2016، ثم تتضاعف العام المقبل بنسبة 100% مقارنة بالفترة نفسها.



وأوضحت الوزارة أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي أدى إلى تحول مصر من دولة مستوردة للغاز المسال عام 2015 إلى دولة تمتلك فائضا من إنتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية السابقة.



وأشارت إلى نجاح مصر مؤخرا خلال شهر يونيو الحالي في تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخها بلغ حوالي 1.9 مليون برميل مكافىء يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.



وقالت الوزارة إنه تم تنفيذ 5 مشروعات للتوسعات الجديدة في معامل تكرير البترول في مصر بإجمالي استثمارات حوالي 4.6 مليار دولار، ويجري تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي استثمارات حوالي 7 مليارات دولار خلال 4 سنوات، بما يسهم في زيادة طاقة التكرير بالمعامل المصرية إلى أكثر من 41 مليون طن سنوياً.



وأضافت أن تنفيذ أكبر مجمعين لصناعة البتروكيماويات باستثمارات حوالي 4 مليارات دولار ساهم في زيادة الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية بنسبة 80% خلال السنوات الأربع الماضية مقارنة بالفترة (2011-2015).



وذكرت الوزارة أنه يجري تنفيذ 4 مشروعات جديدة لصناعة البتروكيماويات باستثمارات حوالي 1.5 مليار دولار، ودراسة إنشاء مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين باستثمارات حوالي 8.5 مليار دولار.