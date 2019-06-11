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    البترول تخطط لطرح مزايدة للبحث عن الغاز بغرب المتوسط في الربع الثالث

    02:03 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    البترول تخطط لطرح مزايدة للبحث عن الغاز بغرب المتوسط في الربع الثالث

    غاز طبيعي

    القاهرة- مصراوي:

    قالت وزارة البترول في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها تخطط لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي في منطقة غرب المتوسط خلال الربع الثالث من العام الحالي، والتي تعد منطقة بكر تتمتع باحتمالات غازية مبشرة.

    وأشارت الوزارة إلى أهمية مشروعات المسح السيزمي التي نفذتها مصر في غرب المتوسط والبحر الأحمر والتي تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العالمية للعمل بهاتين المنطقتين.

    وذكرت أن مصر طرحت أول مزايدة عالمية للبحث في منطقة البحر الأحمر جاري حاليا تلقي العروض بشأنها، موضحة أن ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية أتاح لمصر بدء النشاط البترولي في هذه المنطقة لأول مرة.

    وكانت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول أعلنت في العاشر من مارس الماضي عن مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في عشرة قطاعات بالبجر الأحمر،

    مشيرة إلى أن آخر موعد لاستلام العروض هو أول أغسطس 2019.

    وتوسعت مصر في طرح مزايدات البحث عن الغاز والبترول، منذ اكتشاف حقل الغاز العملاق ظُهر، بالبحر المتوسط والذي يملك أكبر احتياطات للغاز في منطقة الشرق المتوسط.

    وزارة البترول لغاز الطبيعي نطقة غرب المتوسط شركة جنوب الوادي المصرية

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