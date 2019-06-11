أرباح بالم هيلز للتعمير تتراجع بنحو 37% خلال الربع الأول من العام

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير، خلال الربع الأول من 2019، حيث بلغت141.161 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 224.151 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018، بتراجع قدره 37.2%.

وأظهرت النتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء، أن إيرادات الشركة بلغت خلال الربع الأول، نحو958.082 مليون جنيه، مقابل 1.465 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعمل شركة بالم هيلز ضمن قطاع العقارات مع التركيز على التطوير العقاري، وتم إنشاء مقرها في مصر في يناير 2005، وتطور بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي.