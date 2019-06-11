"بلتون" يتوقع استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار في 2019

القاهرة- مصراوي:

توقع بنك استثمار بلتون في تقرير له اليوم الثلاثاء، أن يستمر سعر الجنيه في الارتفاع أمام الدولار خلال عام 2019، مع استمرار تدفقات الاستثمارات في الأوراق المالية خلال العام.

وقال بلتون: "نتوقع أن تظل عائدات سندات الخزانة عند المستويات الحالية (+17%)، لذلك نؤكد رؤيتنا باستمرار تدفقات الاستثمارات في الأوراق المالية في عام 2019، مما يؤدي إلى ارتفاع الجنيه".

وأضاف: "مازلنا نرى فرصة قوية للاستثمار في أذون الخزانة مع ارتفاع قيمة الجنيه وقوة موقف الاقتصاد الكلي، بدعم من رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر إلى B+"

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك منذ بداية العام بنحو 117 قرشا بما يمثل نسبة 6.5%، حيث وصل السعر أمس إلى 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع.

وأرجع العديد من المصرفيين ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية من العام إلى ارتفاع التدفقات النقدية من العملات الأجنبية بشكل ملحوظ.

وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي، قال لمصراوي، في وقت سابق، إن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي في أول 3 أسابيع من شهر مايو الماضي وصل إلى 4.471 مليار دولار.

ومنذ بداية العام وحتى 13 مايو الماضي حقق إجمالي تدفقات النقد الأجنبي لمصر رقمًا قياسيًا بلغ نحو 24.765 مليار دولار، بحسب ما قال مسؤول في البنك المركزي أيضا لمصراوي في وقت سابق.

وكان بنكا استثمار عالميان توقعا مؤخرا أن يعود سعر صرف الجنيه المصري إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري.

وقال بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس في تقرير حديث له، إنه رغم تسجيل الجنيه المصري أفضل أداء بين العملات منذ بداية العام، فإن ارتفاعه لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار "فوكس إيكونوميكس" ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

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