عاطف حلمي: 3.7 تريليون دولار حجم رقمنة القطاع الصناعي في 2020

كتب_ محمد علاء الدين:

قال عاطف حلمي، رئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي التابع لجامعة الدول العربية، إن حجم تأثير الاقتصاد الرقمي يعادل 4.5 مرات التأثير الإيجابي المتوقع لانتشار الإنترنت فائق السرعة.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر تيك إنفست 3 الذي تنظمه شعبة الاقتصاد الرقمي اليوم الثلاثاء أن حجم تطبيقات الاقتصاد الرقمي في قطاع التصنيع سيبلغ 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2020 على مستوى العالم، موضحا أن حجم تطبيقات الصحة سيبلغ 175 مليار دولار.

ولفت إلى أن حجم تطبيقات التكنولوجيا المالية من المتوقع أن يتخطى الـ 170 مليار دولار بينما ستبلغ تطبيقات الاقتصاد الرقمي في قطاع التعليم حوالي 200 مليار دولار في 2020 عالميا.

وأضاف حلمي أن متوسط انتشار الهواتف الذكية في الوطن العربي في المتوسط يبلغ 60%، مضيفا أن دول مثل البحرين والإمارات تصل معدلات الانتشار فيها 100%.

وأكد خلال كلمته على أن المواطن العربي على استعداد هائل لتبني التكنولوجيا.

وأوضح أنه على مستوى الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة يصل معدل تبني التكنولوجيا إلى 18% في الإمارات و16% في السعودية، بينما في مصر لا يتخطى نسبة 7%.

نوه إلى أن التبني الحكومي للتكنولوجيا يظهر في نسبة مساهمة تلك القطااعات في الناتج القومي الإجمالي وابذي يبلغ عربيا في المتوسط حوالي 4% بينما يصل في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية إلى 8%.