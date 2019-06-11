الاقتصاد الرقمي توقع اتفاقية مع بنك الإسكندرية لتمويل الشركات الناشئة

كتب_ محمد علاء الدين:

قال خليل حسن خليل رئس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرف التجارية، أن ملتقى الاقتصاد الرقمي لهذا العام مختلف، حيث نعمل على دعم الشركات المحلية لزيادة حجم أعمالها ودعم توسعاتها بالأسواق الخارجية.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر تيك انفيست الذي تقيمه الشعبة اليوم الثلاثاء، أن هناك خطة لدعم الشركات الناشئة ومساعدتها على النمو، وفي هذا الإطار لدى الشعبة اتفاقية مع بنك QNB وبنك مصر لتمويل الشركات الناشئة ضمن مبادرة توطين، كمان سيتم توقيع اليوم اتفاقية مع بنك الإسكندرية ضمن المبادرة.

من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تكنولوجيا المعلومات لها دور رئيسي وفي وضع مصر بقائمة أفضل 20 اقتصاد عالمي ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك لن يتم بدون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويعمل اتحاد الغرف التجارية على زيادة المكون التكنولوجي بمختلف المشروعات التي يتبناها الاتحاد، وخلال الفترة الماضية تم تحديث قواعد البيانات للاتحاد وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني.

وقال الوكيل "مؤخرا بدأنا في تنفيذ أكثر من 18 منطقة لوجيستية بمختلف أنحاء الجمهورية قائمة على منظومة تكنولوجية ما يساعد على خفض الأسعار ودعم الصادرات، ومما يساهم في رفع من تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمارات المضحوخة في السوق المصري".