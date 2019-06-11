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    الإحصاء: 28.9 مليار جنيه التكلفة المقدرة لحوادث الطرق خلال 2017

    12:11 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    الإحصاء: 28.9 مليار جنيه التكلفة المقدرة لحوادث الطرق خلال 2017

    أرشيفية

    كتبت- دينا خالد:

    أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامــة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، دراســـة عن " التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق فى مصر خلال عام 2017".

    وبلغت قيمة الحد الأدنى للتكلفة الاقتصادية لحوادث الطــرق عام 2017، نحو 28.9 مليار جنيه، بانخفاض قدره 0.2 مليار جنيه عن عام 2014 بنسبة 0.7%.

    كما بلغت التكلفة الكلية المقدرة للوفيات وعددهم 3747 حالة وفاه، نحو 22.1 مليار جنيه، كما بلغت التكلفة المقدرة للإصابات وعددهم 13998 حالة إصابة، نحو 4.7 مليار جنيه، فضلا عن التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2.1 مليار جنيه، خلال عام 2017.

    وبحسب التعبئة والإحصاء، بلغ إجمالي عدد حوادث السيارات نحو 11.1 ألف حادثة عام 2017، بانخفاض قدره 3.6 ألف حادثة عن عـام 2016 بنسبة 24.6%، وانخفاض قدره 10.3 ألف حادثــة عـــــن عـــــــام 2005 بنسبة 48.0%.

    وتوقع الجهاز، أن تنخفض القيمة المستقبلية لتكلفة حوادث الطرق إلى 27.1 مليار جنية خلال عام 2020.

    حوادث الطرق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التكلفة الاقتصادية

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