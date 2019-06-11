هبط بـ "البركة".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك البركة إلى 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الأهلي المصري، ومصر عند 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول عند 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي العربي الأفريقي، وقناة السويس عند 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

وحافظ سعر شراء الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.74 جنيه، بينما انخفض سعر البيع قرشا واحدا إلى 16.84 جنيه.