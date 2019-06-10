"سيمنس شتيفتونج" الألمانية تعلن جائزة "تمكين الناس" في القاهرة الشهر المقبل

القاهرة- مصراوي:

تعلن مؤسسة سيمنس شتيفتونج الألمانية عن المشروعات التي وصلت للتصفيات النهائية لجائزة "تمكين الناس" وذلك بعد اجتياز تلك المشروعات لتقييمات مكثفة.

وتمثل جائزة "تمكين الناس" إحدى الجوائز التي تُقدمها مؤسسة سيمنس شتيفتونج غير الهادفة للربح، والتي تسعى للترويج للتنمية الاجتماعية المستدامة، وضمان حصول المواطنين على الخدمات الأساسية والتعليم فائق الجودة وفهم الثقافة المحلية.

وبالفعل قامت سيمنس شتيفتونج باختيار 11 مشروعًا واعدًا من بين طلبات التقدم في المنافسة على الجائزة البالغ عددها 800 طلب من 86 دولة مختلفة.

وسيخوض المرشحون النهائيون الآن المنافسة لاقتناص المراكز الثلاثة الأولى والفوز بجائزة WASH الخاصة في حفل توزيع الجوائز الذي سيُقام 11 يوليو 2019 بالقاهرة. وهذه هي الجولة الثالثة من هذه المنافسة الدولية التي بدأت في 5 يوليو 2018.

وقالت المؤسسة إن المشروعات المشاركة في الدور النهائي هي:

AUTARCONوهو مشروع ألماني لاستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في تنقية مياه الشرب في 10 دول في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا.

BLUETOWNوهو مشروع دنماركي لإنشاء تقنية الاتصال اللاسلكي عبر نطاق "الميل الأخير" العريض في تنزانيا وغانا والهند.

INNOVISIONوهو مشروع هندي لاستخدام التكنولوجيا الرقمية لخدمة ذوي الإعاقة البصرية في مصر والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية والهند.

LIVOXوهو مشروع برازيلي لاستخدام خوارزميات ذكية تُمكن الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في الكلام من التواصل والتعلم.

Mind Rocketsوهو مشروع أردني لدمج المُهمشين من ذوي الإعاقة السمعية في عملية التعلم.

Nilus وهو مشروع أرجنتيني لاستخدام التكنولوجيا الرقمية بصورة لحظية للحد من هدر الطعام الصالح للأكل.

NONSPEC وهو مشروع أمريكي لحلول الرعاية الصحية بأسعار معقولة في الهند ورواندا.

SABAQوهو مشروع باكستاني لاستخدام التكنولوجيا في توفير إمكانية الوصول لمستوى عالي الجودة من التعليم.

SESI TECHNOLOGIESوهو مشروع غاني يقدم مقياسًا منخفض التكلفة لرطوبة الحبوب وهو ما يساعد على تجنب الهدر في المحاصيل خلال مرحلة ما بعد الحصاد.

SOLshareوهو مشروع بنغالي لمواجهة مشكلة نقص الطاقة من خلال نموذج الطاقة؛ النظير بالنظير.

WASHKingوهو مشروع غاني لتحسين مستوى الحمامات العامة لذوي الدخل المنخفض.

وقال رولف هوبر- العضو المنتدب لمؤسسة سيمنس شتيفتونج: "نحن متحمسون للغاية بتلك المجموعة المختارة من رواد الأعمال ومشاريعهم الاجتماعية الموزعة على قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وعلى الرغم من أن هذه المشاريع مازالت محلية، إلا أنّ أغلبها يمتلك الإمكانات ليتم تطبيقه على الصعيد العالمي. إننا نلاحظ تحولاً واضحًا نحو استخدام التطبيقات الرقمية بصورة أكبر بدلاً من الأجهزة، وهو ما يمثل مؤشراً للمجالات التي سيتم التركيز عليها مستقبلاً في التعاون التنموي."

ولأول مرة في تاريخ المسابقة، سيشهد حفل تسليم الجوائز تقديم كل رائد أعمال لمشروعه واستعراضه للفكرة التجارية وراء المشروع ومدى تأثيره أمام لجنة التحكيم العالمية ذات التخصصات المتعددة بالإضافة لجمهور ينتمي للنظام البيئي المصري والدولي. وستحدد لجنة التحكيم أسماء الفائزين في المسابقة، مع الإعلان عن الجائزة الأولى بقيمة 50 ألف يورو، والجائزة الثانية بقيمة 30 ألف يورو، والجائزة الثالثة بقيمة 20 ألف يورو. بالإضافة إلى ذلك، سيُمنح سبعة من المتسابقين 10 آلاف يورو لكل منهم على حدة. كما ستُمنح جائزة WASH الخاصة بقيمة 20 ألف يورو، بدعم من شريك سيمنس شتيفتونج، وهي شركةKnorr-Bremse Global Care. وستُمنح جائزة المجتمع بقيمة 10 آلاف يورو للمشروع الذي سيحصل على أعلى الأصوات عبر الإنترنت.

وبالإضافة للجائزة النقدية، يفوز المتسابقون في الدور النهائي بعضوية حصرية في شبكة empowering people. Network، وهي عبارة عن شبكة عالمية من رواد الأعمال الاجتماعيين والخبراء الفنيين والأوساط المهنية في مجال التنمية. وستصبح المشاريع الاجتماعية الفائزة أيضًا جزءًا من قاعدة بيانات حلول عامة؛ الأمر الذي سيعزز من ظهورها ويفتح أفاقًا جديدة للتعاون والتمويل.

ستتعاون سيمنس شتيفتونج أيضاً مع مؤسسة enpact التي تربطها معها شراكة طويلة الأمد، لتنظيم اجتماع مائدة مستديرة دولي للخبراء، لمناقشة استراتيجيات التمويل المبتكرة لأصحاب المشاريع الاجتماعية، فضلاً عن ورشة عمل لشبكة empowering people. Network باعتبارهما فعاليتين جانبيتين تسبقان حفل توزيع الجوائز المُزمع إقامته في القاهرة. وستساعد المشاركات على تعزيز الظهور الإعلامي للمتسابقين في الدور النهائي وتوفير منصة للتفاعل مع أعضاء الشبكة المتحمسين والخبراء البارزين من مجال التعاون الإنمائي.