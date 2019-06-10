"فيتش العالمية" تطلق أول أكاديمية للائتمان في مصر بالتعاون مع "داليا خورشيد"

القاهرة- وكالات:

أعلنت مؤسسة فيتش العالمية، إحدى كبريات مؤسسات التقييم لمخاطر الدول ودرجاتها الاستثمارية، عن إطلاق أول أكاديمية دولية للائتمان في مصر، من خلال مؤسسة "فيتش ليرنينج" التابعة لها، وذلك بهدف تدريب المختصين والعاملين في مختلف إدارات الائتمان بمختلف الجهات في مصر.

وذكرت فيتش في بيان لها اليوم الاثنين، نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اختيار مصر لإنشاء تلك الأكاديمية جاء لعدة اعتبارات أبرزها كون مصر واحدة من أهم الأسواق الناشئة الواعدة في العالم مع تطور مؤشرات التنمية الاقتصادية بها على خلفية تطبيق مصر برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادي تزامنا مع خطط الحكومة المصرية الاقتصادية الطموحة.

وأضافت أن إيمان الحكومة المصرية بأهمية إعداد وتنمية الشباب وتعزيز قدرات سوق العمل المصري رجح فكرة اختيار "فيتش ليرنينج" لمصر لإطلاق الأكاديمية بدلا من أسواق أخرى بهدف نقل معرفتها وخبراتها الدولية وحلولها المالية للسوق المصري وتطوير الأخصائيين الماليين ومنحهم شهادات دولية معتمدة بالتعاون مع شركة مسار للاستشارات المالية.

وتعتبر "فيتش ليرنينج" إحدى كبريات الشركات العالمية في مجال تقديم خدمات التدريب المالي في العالم حيث لها فروع في مختلف إنحاء العالم منها لندن ونيويورك وسنغافورة ودبي وهونج كونج وحاليا في القاهرة.

وقالت فيتش في بيانها إنها ستطلق أولى برامجها التعليمية من خلال أكاديمية "فيتش ليرنينج" في مصر خلال شهر يونيو الجاري وسيستمر البرنامج لمدة 8 أسابيع متواصلة وتستهدف العاملين في إدارات الائتمان والمخاطر والعاملين في إدارة المحافظ الائتمانية للشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن أكاديمية الائتمان الجديدة تحتوي على عدة برامج مالية وائتمانية مكثفة منها معايير المحاسبة والائتمان الدولية وآليات التحليل المالي وإعداد البحوث الاقتصادية والتقييم المالي وبناء النماذج المالية المعقدة وآليات تمويل المشروعات الكبرى وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بكفاءة عالمية.

كما تتضمن برامج أكاديمية "فيتش ليرنينج" في مصر آليات التصنيف الائتماني والتمويل العقاري وتمويل مشروعات البنية التحتية وهياكل الائتمان والتمويل العالمية، بهدف رفع مهارات الأخصائيين الماليين لاستيعاب ومواكبة الأسواق المالية الدولية، وستقدم أيضا العديد من الخبرات الدولية للمتدربين لدعم نقل المعرفة والخبرات الدولية للسوق المصرية.

وقال اندرياس كرايسكوس الرئيس التنفيذي لفيتش ليرنينج إن فيتش ستقوم من خلال التعاون مع شركة مسار للاستشارات المالية بتقديم مبادرات تعليمية هامة للمتخصصين الماليين الطموحين لتحسين قدراتهم التنافسية في السوق العالمي وإعداد مستقبل أفضل في مجال الخدمات المالية العالمية، معتبرا أن الأكاديمية ستكون بداية قوية لتواجد مؤسسة فيتش في السوق المصرية وإفريقيا.

وقالت داليا خورشيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مسار للاستشارات المالية، إن السوق المصرية تقدم مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وهو ما يبرز أهمية العمل على ثقل خبرات الشباب المصريين المتخصصين وتمكينهم من مواكبة التطورات في الأسواق المالية العالمية ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية.

وأضافت أن الثقة الدولية التي تحظى بها مؤسسة فيتش العالمية وانتشارها الواسع على الصعيد الدولي، سيسهم بكل تأكيد في إثراء المجال المالي المصري من خلال تواجدها في السوق المصرية ما سينعكس إيجابيا على تدعيم الخبرات المصرية بأحدث البرامج التعليمية الدولية في المجال المالي.