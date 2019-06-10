البنك المركزي يكشف عن قواعد ومعايير المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي، للبنوك معايير إصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية في مصر، بهدف دعم وتحفيزاستخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية للتحول إلى اقتصاد مميكن أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحقيق الشمول المالي.

ويعرف البنك المركزي، ضمن هذه المعايير التي نشرها على موقعه الإلكتروني، أمس الأحد، البطاقات اللاتلامسية، بأنها المدفوعات التي تتم بدون تلامس باستخدام البطاقات (الائتمان، والخصم، والمدفوعة مقدما)، أو الأجهزة الذكية أو أي أجهزة يمكن ارتداؤها والتي تتيح للشريحة المدمجة التواصل مع نقاط البيع الإلكترونية من خلال مسافة قريبة لا تتعدى 4 سم لإتمام العملية.

وأشار المركزي إلى أن الاتجاه إلى إصدار البطاقات اللاتلامسية يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي الراهن في مجال المدفوعات الإلكترونية وظهور المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية "Payments Contactless" بما يضمن تحقيق خطوات ملموسة في مجال المدفوعات الإلكترونية بصورة آمنة لكافة الأطراف المشاركة في عملية الدفع الإلكترونية.

ويشترط البنك المركزي على أي بنك قبل طرح البطاقة اللاتلامسية التقدم بطلب للحصول على موافقة البنك المركزي المصري بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

وينشر مصراوي قواعد إصدار وسائل الدفع اللاتلامسية بالبنوك كما حددها المركزي كالتالي:

1- يكون الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التي تتم بدون إدخال الرقم السري مبلغ 300 جنيه في البنوك المصدرة للبطاقة.

2- أتاح المركزي قيام كل بنك بوضع الحد الأقصى المناسـب له بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به من البنك المركزي المصري 300 جنيه للمعاملات التي تتم بدون إدخال الرقم السري.

3- محافظ البنك المركزي المصري يحق له تعديل الحد الأقصى للعمليات التي تتم بدون إدخال الرقم السري.

4- يقوم البنك بوضع حدود قصوى لعدد العمليات اليومية والشهرية وفقا لرؤية إدارة المخاطر بالبنك.

5- يجب أن يقوم البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسـية بإرسال رسالة نصية "SMS" فور إتمام أي عملية شراء للحركات التي تتعدى مبلغ 100 جنيه للمدفوعات اللاتلامسية.

6- المدة القصوى لصلاحية البطاقة هي 5 سنوات فقط لا غير.

7- يجب أن تكون أدوات الدفع اللاتلامسية غير مفعلة قبل تسليمها للعملاء، ويتم التفعيل فور التأكد من استلام العميل لأداة الدفع اللاتلامسية على أن يقوم البنك المصدر بوضع الآلية الخاصة بالتحقق من استلام العميل لها.

8- ضرورة وجود حملات التوعية اللازمة من قبل البنك للعملاء بكيفية التعامل مع أدوات الدفع اللاتلامسية المقدمة من قبل البنك.

9- ضرورة تفعيل خدمة الكود الآمن "Secure Code" على التعاملات التي تتم باستخدام تلك البطاقات عبر الإنترنت "Card not present".

10- ضرورة وجود عامة مميزة للبطاقات اللاتلامسية التي تقبل "Contactless".

11- في حالة استخدام الهاتف المحمول "NFC Payment" أو أي أجهزة أخرى، فيجب التأكد من أن تكون الأنظمة الخاصة بالبنك المصدر قادرة على التعامل، وتمييز الحركات الواردة بوسائل التأمين المختلفة من عدمه.

12- يجب ضمان وضع ماكينات نقاط البيع الإلكترونية التي تعمل بتلك الخاصية مواجهة مباشرة للعميل وبعيدة عن أي مصدر للكهرباء أو مصدر معدني آخر يمكن أن تؤثر الإشارات الخاصة به على عملية الدفع.

13- لا يجوز الحصول على توقيع العميل على تلك العمليات، ويستثنى من ذلك الحركات التي يتم تنفيذها باستخدام أدوات دفع لاتلامسية مصدرة من خارج مصر.

14- ضرورة وجود حملات التوعية اللازمة من قبل البنك للتجار بكيفية التعامل مع الأنواع المختلفة لأدوات الدفع اللاتلامسية.

15- أن يقوم البنك بوضع الإجراءات التي تضمن عـدم تكرار الحركات على العملاء من قبل نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالتجار بطريقة خاطئة.

16- يجب أن تقوم ماكينة نقاط البيع الإلكترونية برفض عملية الشراء في حالة وجود أكثر من أداة دفع لاتلامسية قريبة من الماكينة، وذلك لضمان أن حامل أداة الدفع اللاتلامسية لم يقم بالدفع بالأداة الخاطئة أثناء عملية الشراء نتيجة تداخل الإشارات الخاصة بالبطاقات.

17- يجب أن يقوم البنك بتوفير التدريب اللازم للموظفين والخاص بأدوات الدفع اللاتلامسية لكي يتم الرد على استفسارات العملاء ودعمهم بطريقة صحيحة.