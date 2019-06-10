كشفت عنها بيانات التضخم.. سلع غذائية ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ خلال عام

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بمستوياتها في مايو 2018، بحسب ما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وقال جهاز الإحصاء في بيان اليوم، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في مايو الماضي إلى 13.2% مقابل 12.5% في أبريل.

وبحسب بيانات الجهاز، ارتفعت أسعار البطاطس بنسبة 62.2% خلال مايو مقارنة بمايو 2018، وزادت أسعار الموز بنسبة 59.7%، كما ارتفعت أسعار البصل بنسبة 53.2%.

وزادت أسعار الطماطم بشكل سنوي في مايو الماضي بنسبة 35.6%، والموالح بنسبة 33.8%، وارتفعت أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 14%، وزيت الزيتون بنسبة 13.9%، والمياه المعدنية بنسبة 13.3%، والوجبات الجاهزة بنسبة 12.9%.

كما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 12.7% على أساس سنوي في مايو، وأسعار الصلصات بنسبة 11.2%، والخبز بنسبة 10.3%، والمكرونة بنسبة 9.8%، والدواجن بنسبة 9.4%، والمربى بنسبة 8.4%، واللبن الحليب كامل الدسم بنسبة 7.8%.

ووفقا لبيانات الجهاز، سجل المعدل الشهري للتضخم لإجمالي الجمهورية خلال الشهر الماضي 1% مقارنة بشهر مارس، والذي شهد تسجيل معدل التضخم الشهري فيه 0.4%.

وجاء معدل التضخم الشهري في مايو مدفوعا بارتفاع أسعار عدد من السلع على رأسها الليمون بنسبة 62.7%، والموز بنسبة 32.5%، والدواجن بنسبة 9.2%، وذلك مقارنة بمستوياتها في أبريل الماضي.