الدولار يتراجع قرشين أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو قرشين، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بنهاية تعاملات الأمس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وانخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم، مقارنة بتعاملات الصباح، فيما استقر السعر في 6 بنوك أخرى.

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار اليوم إلى 16.67 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع، مقابل 16.69 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع بالأمس.

وتراجع سعر الدولار، قرشين في بنك مصر إلى 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا في بنك قناة السويس إلى 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

وهبط الدولار قرشين في بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول إلى 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع، وهو سعر الصباح.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.74 جنيه للشراء، 16.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البركة عند 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.