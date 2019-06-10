الذهب يرتد للصعود ويعوض خسائره الصباحية في منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب للارتفاع في السوق المحلي، خلال منتصف تعاملات اليوم الاثتين، مقارنة بمستوياتها في الصباح.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت تراجعا كبيرا بنحو 10 جنيهات للجرام الواحد مع بداية التعاملات.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، ليصل إلى 622 جنيها مقابل 618 جنيهًا في تعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 533 جنيها، وعيار 24 نحو 710 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب 4976 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في 14 شهرا، اليوم الاثنين، بعد أن تسبب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك على تفادي حرب تجارية في تقلص الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1328.08 دولار للأوقية، وفي الجلسة السابقة، بلغ المعدن أعلى مستوياته منذ 19 أبريل 2018 عند 1348.08 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1332.20 دولار للأوقية.