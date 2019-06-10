القومي للاتصالات يغرم فودافون 10 ملايين جنيه بسبب انقطاع الخدمة

كتب_محمد علاء الدين:

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر، قدرها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء الاثنين الماضي، بحسب بيان صحفي من الجهاز اليوم الاثنين.

وتعد هذه الغرامة هي الأولى من نوعها التي توقع على شركات المحمول، بحسب البيان.

وقال البيان إن الغرامة جاءت جراء قطع الاتصالات يوم 3 يونيو 2019 قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق.

وبحسب البيان فإن الغرامة تأتي تطبيقًا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة.

وأكد الجهاز على ضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع، وموافاة الجهاز بآليات التعامل مستقبلا في حالة تكرار ذلك؛ وذلك للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها في مصر.

وقال الجهاز إنه من الآن فصاعدًا لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها بما في ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة وفقا للتعاقدات المبرمة.

وبحسب البيان أعد الجهاز القومي تحقيقًا لمعرفة أسباب حدوث انقطاع الخدمة والذي يعد مخالفة لشروط جودة الخدمات المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة للشركة والاتفاقيات المبرمة بين الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.