البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 7.8% في مايو

كتب- مصطفى عيد:

قال البنك المركزي، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 7.8% في مايو مقابل 8.1% في أبريل الماضي.

وأضاف المركزي في بيان، أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي ارتفع إلى 1.2% في مايو 2019 مقابل 0.4% خلال أبريل الماضي.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا أسعارها سريعة التقلب مثل الفاكهة والخضراوات، أو التي أسعارها محددة إداريا.

وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا بعد ذلك.

وارتفع معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر مايو الماضي، ليسجل 13.2% مقابل 12.5% في أبريل، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

فيما سجل التضخم الشهري معدلاً 1% في مايو مقابل 0.4% في أبريل الماضي.