شعبة الخضروات: أسعار الليمون انخفضت 40% مع زيادة المعروض في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الليمون، في الأسواق، بنسبة تتراوح بين 30 و40%، بعد موجة الارتفاع الكبيرة التي شهدتها خلال الأيام الماضية، وذلك مع ظهور إنتاج العروة الجدية لمحصول الليمون.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الليمون شهدت تراجعًا ما بين 30 و40% في الأسواق في أخر يومين.

وأرجع النجيب، تراجع الأسعار إلى زيادة المعروض من الإنتاج في العروة الجديدة لمحصول الليمون من محافظات الصعيد، مما أحدث توازنًا بالمعروض في الأسواق.

وشهدت أسعار الليمون موجة ارتفاع كبيرة في الأسبوعين الماضيين، ووصل سعر الكيلو إلى 100 جنيه في أغلب الأسواق.

وقال النجيب، إن سعر كيلو الليمون في سوق الجملة، اليوم، يتراوح بين 30 و35 جنيهًا، بينما يحدد السعر في سوق التجزئة على حسب المنطقة التي يباع فيها.

"يختلف سعر الكيلو في المناطق الراقية عن المناطق الشعبية، حيث يصل سعر الكيلو في المناطق الراقية إلى 80 جنيهًا، بينما يصل السعر في المناطق الشعبية بين 40 و50 جنيهًا"، بحسب ما قاله النجيب.

وقال جمال وليان، سكرتير عام شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، "الناس ممكن لم تشعر حتى الآن بانخفاض الأسعار زي ما تجار الجملة حاسين بيه، لكن مع تراجع السعر أكتر الناس هتحس بيه في السوق".

وتوقع وليان، مزيدًا من التراجع في سعر الليمون خلال الفترة المقبلة.

وقال إسلام، تاجر خضراوات بمنطقة حلوان، إن سعر الليمون انخفض اليوم بالفعل في السوق، ليتراوح بين 40 و60 جنيهًا للكيلو، بدلاً من 100 جنيه خلال الأيام الماضية.

"سعر الكيلو نزل 40 جنيه إمبارح عن الأسبوع إللي فات ولسه هينزل الأيام إللى جايه بسبب العروة الجديدة.. أخر كام يوم في الأسبوع إللى فات مكنش فيه زباين بتشتري ليمون من التجار بسبب سعره"، بحسب ما قاله إسلام.