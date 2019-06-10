البترول تشارك في مؤتمر عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط بفرنسا

كتب- مصطفى عيد:

تشارك وزارة البترول والثروة المعدنية، في مؤتمر دولي عن دور الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والذي يعقد بالعاصمة الفرنسية خلال الفترة من 11 - 13 يونيو الحالي، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وتأتي مشاركة مصر في هذا المؤتمر في إطار حرصها على تعزيز شراكتها الاستراتيجية في مجال الطاقة مع كل من الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط انطلاقًا من أهميتها في دعم مكانة مصر كمركز اقليمي للطاقة بالمنطقة.

ومن المقرر أن يشارك وزير البترول المصري كمتحدث رئيسى في جلسة مجلس الأعمال الفرنسي حول استراتيجية مصر في البترول والغاز والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة أمام الشركات الفرنسية الحاضرة في الجلسة والتي يزيد عددها عن 40 شركة من مجلس الأعمال الفرنسي ورابطة موردي البترول والغاز الفرنسية.