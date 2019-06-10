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    ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    11:14 ص الإثنين 10 يونيو 2019
    ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    سمك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار الأمس، ليتراوح بين 36 و40 جنيها.

    وتراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

    واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي خلال تعاملات اليوم بين 30 و90 جنيها.

    السمك البلطي أسعار الأسماك السوق المصري

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