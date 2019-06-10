أسعار النفط ترتفع بعد تصريحات سعودية عن تقييد الإمدادات

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن قالت السعودية إنه ينبغي على أوبك وروسيا تقييد الإمدادات عند المستويات الحالية، بينما سحبت واشنطن التهديد بفرض رسوم جمركية على المكسيك لتزيح غمامة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة رويترز.

غير أن المتعاملين قالوا، إن المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد العالمي والتأثير على الطلب على الوقود ما زالا يضغطان على المعنويات في سوق النفط، وفقا للوكالة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق إلى 63.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش مرتفعا 32 سنتا أو 0.5% عن مستوى الإغلاق الجمعة الماضية.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.32 دولار للبرميل بزيادة 33 سنتا أو 0.6%.

وقال متعاملون، إن أسعار النفط زادت بعد تصريحات من السعودية، أكبر منتج في منظمة "أوبك"، الجمعة الماضية تفيد اقتراب المنظمة من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج.