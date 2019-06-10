تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 7 أصناف من الخضروات بين 50 قرشا و2.25 جنيه في سوق العبورخلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار الأمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و6 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس 2.5 و3.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين جنيهين و3.5 جنيه.

وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الليمون البلدي 10 جنيهات، ليتراوح بين 50 و70 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفواكه، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و6 جنيهات، بتراجع 2.25 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين جنيهين و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، تراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

البسلة 13 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 50 و70جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

كانتالوب بين 2 و5 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و7 جنيهات.