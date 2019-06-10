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    من بينها "الأهلي".. أسعار الدولار تنخفض في 6 بنوك مع بداية التعاملات

    10:43 ص الإثنين 10 يونيو 2019
    من بينها "الأهلي".. أسعار الدولار تنخفض في 6 بنوك مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 6 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، فيما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري، وقناة السويس إلى 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

    وهبط سعر العملة الأمريكية قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.

    وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.

    وانخفض سعر العملة الأمريكية 3 قروش في البنك العربي الأفريقي إلى 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

    وهبط سعر شراء العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي قرشين إلى 16.74 جنيه، كما تراجع سعر البيع قرشا واحدا إلى 16.85 جنيه.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي مصر، والبركة عند 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول عند 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك قناة السويس البنك التجاري الدولي بنك الإسكندرية

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