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"المركزي للإحصاء": 1% ارتفاعا في معدل التضخم على أساس شهري​

09:31 ص الإثنين 10 يونيو 2019
"المركزي للإحصاء": 1% ارتفاعا في معدل التضخم على أساس شهري​

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

القاهرة- (أ ش أ):

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي بنحو 1% مقارنة بشهر أبريل السابق عليه ليبلغ 311.1 نقطة.

وذكر الجهاز- في بيانه الشهري الصادر اليوم عن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي- أن معدل التضـخم السنوي خلال الشهر الماضي بلغ 13.2% مقابل 11.5% الشهـر ذاته من عام 2018.

وأرجع الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة18.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.6% والحبوب والخبز بنحو 0.7% والأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة 1.2% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3%، فضلًا عن زيادة أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 5.5% والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.8% والوجبات الجاهزة بنحو 1.3%.​

هذا المحتوى من

Asha
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التضخم زيادة الأسعار الفاكهة
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