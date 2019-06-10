"المركزي للإحصاء": 1% ارتفاعا في معدل التضخم على أساس شهري​

القاهرة- (أ ش أ):

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي بنحو 1% مقارنة بشهر أبريل السابق عليه ليبلغ 311.1 نقطة.

وذكر الجهاز- في بيانه الشهري الصادر اليوم عن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي- أن معدل التضـخم السنوي خلال الشهر الماضي بلغ 13.2% مقابل 11.5% الشهـر ذاته من عام 2018.

وأرجع الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة18.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.6% والحبوب والخبز بنحو 0.7% والأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة 1.2% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3%، فضلًا عن زيادة أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 5.5% والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.8% والوجبات الجاهزة بنحو 1.3%.​