  • عاجل:شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس آخر أيام رمضان (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    جولة لرئيس صندوق التأمين الاجتماعي للتأكد من انتظام صرف معاشات يونيو

    02:16 م السبت 01 يونيو 2019
    جولة لرئيس صندوق التأمين الاجتماعي للتأكد من انتظام صرف معاشات يونيو

    جولة لرئيس صندوق التأمين الاجتماعي

    القاهرة- مصراوي:

    تفقد محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، اليوم السبت، عددًا من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

    وبحسب بيان من وزارة التضامن، زار سعودي منافذ صرف كل من "منطقة المنيل - مبنى العرائس -منطقة المعادى " للتأمينات والمعاشات، ورافقه خلال الزيارة ناهد البدري، رئيس الإدارة المركزية للمناطق التأمينية بجنوب ووسط القاهرة، ومحسن الطنطاوي، رئيس الإدارة المركزية للخدمات التأمينية.

    والتقى سعودي بالعديد من أصحاب المعاشات واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكداعلى ضرورة توفير سبل الراحة لأصحاب المعاشات أثناء عمليات الصرف .

    يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت تعليماتها بتقديم موعد صرف المعاشات بداية من اليوم بدلاً من اليوم العاشر من شهر يونيو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

    صندوق التأمين الاجتماعي صرف معاشات محمد سعودي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان