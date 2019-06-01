جولة لرئيس صندوق التأمين الاجتماعي للتأكد من انتظام صرف معاشات يونيو

القاهرة- مصراوي:

تفقد محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، اليوم السبت، عددًا من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

وبحسب بيان من وزارة التضامن، زار سعودي منافذ صرف كل من "منطقة المنيل - مبنى العرائس -منطقة المعادى " للتأمينات والمعاشات، ورافقه خلال الزيارة ناهد البدري، رئيس الإدارة المركزية للمناطق التأمينية بجنوب ووسط القاهرة، ومحسن الطنطاوي، رئيس الإدارة المركزية للخدمات التأمينية.

والتقى سعودي بالعديد من أصحاب المعاشات واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكداعلى ضرورة توفير سبل الراحة لأصحاب المعاشات أثناء عمليات الصرف .

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت تعليماتها بتقديم موعد صرف المعاشات بداية من اليوم بدلاً من اليوم العاشر من شهر يونيو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.