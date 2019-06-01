صراع صلاح وكين يستمر خارج الملعب.. ليفربول يتفوق على توتنهام اقتصاديًا

كتبت- ياسمين سليم:

يتفوق نادي ليفربول الإنجليزي على نادي توتنهام الإنجليزي، منافسه اليوم في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، إذا ما نظرنا للجانب المالي والاقتصادي لكلا الناديين.

ويلعب الفريقان اليوم السبت، نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتشير لغة الأرقام إلى أن ليفربول يتفوق على توتنهام، في القيمة السوقية للناديين، والتي تضم القيمة الإجمالية للاعبين في الناديين.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت، فإن القيمة السوقية لليفربول تبلغ حاليًا 966.25 مليون يورو، في المقابل تبلغ القيمة السوقية لتوتنهام 840 مليون يورو.

وكما سيطر محمد صلاح، لاعب ليفربول، وهاري كين، لاعب توتنهام على لقب هداف الدوري الإنجليزي آخر أربعة مواسم، تظهر الأرقام أن أعلى اللاعبين قيمة في الناديين هما صلاح وكين.

ووفقًا لترانسفير ماركت تبلغ قيمة كل من صلاح وكين 150 مليون يورو لكل منهما.

وتنقسم القيمة السوقية لليفربول بين 73.7 مليون يورو لحراس المرمى، و274.5 مليون يورو للاعبي الدفاع و284 مليون يورو للاعبي خط النصف و370 مليون يورو للاعبي الهجوم.

وتتوزع القيمة السوقية ليفربول بي 34 مليون يورو لحراس المرمى و236.5 مليون يورو للاعبي الدفاع و291 مليون يورو للاعبي خط النصف و278.5 مليون يورو للاعبي الهجوم، وفقًا لترانسفير ماركت.

وخلال الموسم الكروي الماضي 2017- 2018 قدرت عوائد ليفربول بنحو 455 مليون يورو مقابل 381 مليون يورو، بحسب ما تظهره أرقام موقع "football Benchmark".

ويظهر توتنهام متوفقًا على ليفربول من حيث قيمة الأرباح التي حصل عليها كل نادي بعد خصم الضرائب.

وتشير بيانات football Benchmark"" إلى أن توتنهام حقق أرباحًا بلغت 113 مليون يورو خلال الموسم الماضي فيما حقق ليفربول 101 مليون يورو.