14.8 مليار جنيه قروض تمويل المشروعات متناهية الصغر بـ ٤ بنوك في عامين

كتبت منال المصري:

ضخت 4 بنوك كبرى تمويلات تصل إلى 14.8 مليار جنيه خلال عامين لتمويل المشروعات متناهية الصغر منذ إطلاق المركزي مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر في منتصف 2017، بحسب مسؤولون بالبنوك الأربع.

وكان البنك المركزي أعلن في مايو ٢٠١٧ عن إطلاق مبادرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع الجمعيات والشركات المتخصصة في تمويل هذه المشروعات وذلك لقدرتهم وخبرتهم في الوصول لهذه الشريحة على مستوى القري والمدن.

وهذه البنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة والتنمية الصناعية.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن محفظة القروض متناهية الصغر بلغت 4.5 مليار جنيه في مارس الماضي بنسبة نمو100% مقارنة بالعام السابق.

وكشف فايد عن استحواذ مدن الصعيد على نحو 60% من إجمالي المحفظة، كما تستحوذ المرأة المعيلة على نسبة 40% من إجمالي تلك القروض؟

وبحسب فايد فإن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في سوق التمويل متناهي الصغر انطلاقًا من الريادة التي حققها في هذا المجال، والتي تمتد لأكثر من 16 عامًا ساهمت في توفير نحو 700 ألف فرصة عمل ومشروع إنتاج مستدام بحجم تمويلات متراكمة تتجاوز ١٧ مليار جنيه.

ويعتزم البنك تفعيل المحفظة الذكية لعملاء المشروعات متناهية الصغر بهدف تسديد أقساط القرض وكذلك صرف القرض من خلال الهاتف وذلك بعد الانتهاء من الموافقات اللازمة من المركزي، بحسب فايد.

وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر، شهدت نموًا لتصل إلى 4 مليارات جنيه لأكثر من 419 ألف عميل، وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع المحافظات وذلك لمختلف المجالات.

وأضاف أن البنك مهتم بتمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك انطلاقًا من توجهات الحكومة بدعم ومساندة المشروعات ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ومتناهية الصغر ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب الإتربي فإن البنك يستحوذ على المركز الأول في تمويل مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك ) ويهدف المشروع إلى تحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات والمراكز والقرى والنجوع من خلال توفير الفرص التنموية في هذه الأماكن بهدف خلق فرص العمل ومحاربة البطالة.

وصمم البنك مجموعة من المنتجات الائتمانية خصيصًا لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل تمويل الآلات والمعدات للمصانع وتمويل الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات والعيادات الطبية وتمويل وسائل النقل الخاصة بالنشاط وتمويل المدارس والجامعات وكذلك تمويل رأس المال العامل.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن إجمالي تمويلات البنك لقطاع المشروعات متناهية الصغر يصل إلى نحو 4.8 مليار جنيه سواء للأفراد أو الشركات.

وأضاف أن البنك يتعاون مع 30 جمعية و4 شركات، يتركز نشاطها في قطاعات الزراعة والثروة الداجنة والإنتاج الحيواني ومشروعات تسمين العجول.

بحسب أبو الفتوح فإن تمويلات البنك الأهلي ضمن مبادرة مشروعك التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، تبلغ 2.4 مليار جنيه من إجمالي التمويلات البالغة 8.5 مليار جنيه والممنوحة من بنوك مصر والزراعي والقاهرة والاسكندرية والتعمير والإسكان، بما يعادل 20% من إجمالي المبادرة.

وأضاف أن مبادرة مشروعك ساهمت في خفض معدلات البطالة، وتحويل القرى المستهلكة إلى منتجة، وخلق جيل جديد من المستثمرين الصغار، وإشراك أكبر عدد من فئات المجتمع وبالأخص الشباب والنساء.

وقال طارق جلال، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك التنمية الصناعية إن البنك ضخ 1.5 مليار جنيه تمويلات في محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر حيث يستحوذ البنك على المركز الرابع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بين البنوك الأكثر نشاطًا في هذا التمويل.

وأشار إلى أن البنك وقع العام الماضي على 14 عقدًا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بقيمة إجمالية 572 مليون جنيه.