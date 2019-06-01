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    ارتفاع البوري وانخفاض الجمبري.. أسعار السمك في سوق الجملة

    11:33 ص السبت 01 يونيو 2019
    ارتفاع البوري وانخفاض الجمبري.. أسعار السمك في سوق الجملة

    أسعار السمك

    كتبت- دينا خالد:

    سجل سعر كيلو السمك البلطي الجملة، اليوم السبت، بين 37 و41 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح اليوم بين 40 و46 جنيها، وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات، ليتراوح بين 50 و65 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

    وتراجع سعر كيلو الجمبري اليوم، 25 جنيها ليتراوح بين 275 و325 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وتراوح سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيها.

    واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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