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    انخفاض الفاصوليا والملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

    11:23 ص السبت 01 يونيو 2019
    انخفاض الفاصوليا والملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- دينا خالد:

    تراجعت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت

    وانخفض سعر الفاصوليا والباذنجان والملوخية، مقارنة بأسعار أمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2 و5 جنيهات.

    البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    البصل بين 2 و3 جنيهات.

    الكوسة بين 2 و3 جنيهات.

    الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

    الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

    الملوخية بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

    البسلة بين 14 جنيها.

    القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 29 و35 جنيها.

    الجوافة بين 9 جنيهات و17 جنيها.

    كانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

    بطيخ (4 : 6 كيلوات) بين 12 و18 جنيها.

    خوخ بلدي عريشي بين 3 و7 جنيهات.

    الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور
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