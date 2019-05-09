الدولار يواصل انخفاضه في البنوك بنهاية تعاملات الخميس

كتبت- شيماء حفظي:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، بينما استقر السعر في بنكي قناة السويس ومصر أبو ظبي الإسلامي.

وتراجع سعر الدولار قرشا في بنكي الأهلي المصري، والعربي الأفريقي إلى 17.07 جنيه للشراء، و17.17 جنيه للبيع.

وخفض البنك التجاري الدولي سعر الدولار قرشين إلى 17.06 جنيه للشراء و17.16 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك مصر 3 قروش إلى 17.07 جنيه للشراء و17.17 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في بنكي الإسكندرية، وكريدي أجريكول قرشين عند 17.08 جنيه للشراء، و17.18 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 4 قروش ليسجل 17.07 جنيه للشراء، و17.17 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة 3 قروش إلى 17.09 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.15 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 17.08 جنيه للشراء، و17.18 جنيه للبيع.