بعد تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني.. إقبال بالبنوك لإصدار "كارت ميزة"

كتبت - منال المصري:

قال مسؤولون في أربعة بنوك (الأهلي، ومصر، والزراعي، والتجاري الدولي)، إن هناك إقبالا على استصدار كروت ميزة مسبوقة الدفع للعملاء الأفراد والشركات، بعد تفعيل الحكومة لمنظومة التحصيل الإلكتروني مع بداية الشهر الجاري.

وقال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري لمصراوي، إن فروع البنك شهدت إقبالا بين العملاء والشركات لإصدار بطاقة ميزة بداية من الأسبوع الجاري بعد إعلان وزارة المالية عن تفعيل ميكنة المدفوعات أول الشهر الجاري.

ويخطط البنك الأهلي لإصدار مليوني بطاقة ميزة خلال العام الجاري، وأصدر 200 ألف بطاقة ميزة بالفعل، في الفترة من يناير الماضي وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، بحسب فاروق.

وتوقع فاروق، إقبالا كبيرا على إصدار بطاقة ميزة خلال الأيام الجارية لسداد المدفوعات التي تتجاوز 500 جنيه.

وبدأت 5 بنوك، من يوم الخميس الماضي، إصدار البطاقات المدفوعة مقدما، وخصوصا كارت ميزة الوطني، مجانًا، وذلك لمدة 6 أشهر بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، من أول مايو الجاري.

والبنوك الخمسة هي الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري والتجاري الدولي.

ويخطط بنك القاهرة لإصدار كارت ميزة المدفوع مقدما خلال أسبوع بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الفنية، لكنه أصدر كارت ميزة للخصم المباشر منذ شهر مارس الماضي، بحسب ما قاله مصدر في البنك.

وقال مسؤولو خدمة العملاء في بنوك الزراعي ومصر والتجاري الدولي، ردا على أسئلة مصراوي، إن فروع البنوك بدأت تتلقى استفسارات عديدة لأول مرة من العملاء عن كيفية إصدار كارت ميزة وخاصة بعد رفض بعض الجهات الحكومية تحصيل مدفوعاتهم "كاش" وإلزامهم بالدفع الإلكتروني.

وطلب بعض الشركات مثل المحاماة والسيارات إصدار عدد من كروت ميزة المدفوعة مقدما بأسماء الموظفين لديها لسداد مصاريف وإيرادات الشركة بعد طلب الجهات الحكومية سداد إيراداتهم باستخدام بطاقة ميزة، بحسب مسؤولي خدمة العملاء.

ويخطط البنك المركزي لإصدار 20 مليون بطاقة من ميزة خلال 3 سنوات بحسب تصريحات سابقة، لأيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم المدفوعات التكنولوجية.

ووفرت البنوك هذه البطاقات، مجانا، نظرا لوجود شريحة كبيرة من المواطنين، لا تمتلك بطاقات دفع إلكترونية.

وتصدر البنوك بطاقة ميزة للعميل بصورة الرقم القومي في أقل من ربع ساعة وتسمح البنوك بتسجيل اسم العميل على البطاقة ولكن في هذه الحالة يتسلمها العميل في غضون أسبوع الي أسبوعين.

ويتم إصدار البطاقة المدفوعة مقدما لأي مواطن بداية من سن 16 سنة.

والبطاقة مسبقة الدفع، لا تحتاج إلى فتح حساب بنكي، ويحصل عليها العميل من البنك، ويشحنها بالمبلغ الذي يريده، من أجل استخدامها في سداد مدفوعاته الإلكترونية.

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