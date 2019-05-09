مدينة نصر للإسكان تسجل حجوزات وتعاقدات بقيمة 1.7 مليار جنيه في 3 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن حجوزات وتعاقدات الشركة خلال الربع الأول من العام 2019، ارتفعت لتسجل 1.72 مليار جنيه مقابل 1.58 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، أن زيادة التعاقدات والحجوزات خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري جاءت نتيجة ارتفاع الطلب على الواحدات السكنية وإطلاق الشركة لأول مشروع إداري Cobalt Business District في تاج سيتي.

وسجلت تعاقدات وحجوزات مشروع تاج سيتي خلال الربع الأول من العام 595 مليون جنيه، ومشروع سراي 634 مليون جنيه، كما بلغت التعاقدات والحجوزات في المشروع الإداري 406 مليون جنيه، بحسب البيان.

وسلمت الشركة خلال الربع الأول من العام 68 وحدة بزيادة 70% سنويًا، ليصل إجمالي عدد الوحدات التي تم تسليمها خلال الفترة في مشروعي تاج سلطان وبريميرا 1971 وحدة، بحسب البيان.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام 2019 بنسبة 4.8% لتصل إلى 328.7 مليون جنيه مقابل نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيانها، أن إيراداتها ارتفعت خلال الثلاثة شهور (يناير – مارس) إلى 634.2 مليون جنيه مقابل 610.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2018.

وقال أحمد الهتيمي، العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن الشركة واصلت تحقيق نتائج قوية على صعيد الإيرادات المجمعة وصافي الأرباح في الربع الأول من 2019 مع المضي قدمًا في تقديم أرقى المشروعات السكنية المتميزة، التي تعكس مكانة الشركة في السوق.

وأشار إلى إطلاق المشروع الإداري الجديد في تاج سيتي وهو باكورة المشروعات الإدارية التي تطلقها الشركة.

وأعرب الهتيمي عن ثقته في قدرة الشركة على مواصلة تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثاني من العام 2019 من خلال تنمية الإيرادات وزيادة هامش الأرباح التشغيلية مستفيدة من علامتها التجارية.

وتطور شركة مدينة نصر 8 مشروعات ومراحل رئيسية بمنطقة القاهرة الكبرى تضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية بمختلف مراحل الإنشاء والتصميم.