"حديد عز" تخسر أكثر من مليار جنيه خلال عام 2018

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة حديد عز أنها حققت تراجعا في صافي الخسارة خلال عام 2018 بنسبة 6.2% مقارنة بعام 2017.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الخميس، حققت حديد عز صافي خسارة خلال العام الماضي بقيمة مليار و29.7 مليون جنيه مقابل مليار و97.2 مليون جنيه صافي خسارة خلال عام 2017.

وارتفع صافي مبيعات الشركة خلال عام 2018 إلى 49.2 مليار جنيه مقابل 41.7 مليار جنيه خلال عام 2017، بنسبة زيادة 17.8%.

ووصل صافي التكاليف التمويلية التي سددتها الشركة خلال العام الماضي إلى نحو 3.8 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه العام الماضي بنسبة زيادة 21.3%.

كما دفعت الشركة ضريبة دخل في 2018 بقيمة مليار و99.8 مليون جنيه مقابل 899.5 مليون جنيه في عام 2017 بنسبة زيادة 22.3%.

وارتفعت القروض طويلة الأجل لدى الشركة إلى 11.2 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 9.8 مليار جنيه بنهاية عام 2017.

ووفقا لتقرير مجلس إدارة الشركة والذي أرسلته للبورصة اليوم، قالت الشركة إن مبيعات حديد التسليح، والتي بلغت 33.8 مليار جنيه، مثلت نحو 69% من إجمالي المبيعات التي حققتها في عام 2018، بينما مثلت مبيعات الصلب المسطح 30% من إجمالي المبيعات بقيمة 14.9 مليار جنيه.

وأضافت أن صادرات الصلب المسطح مثلت 53% من إجمالي مبيعات الصلب المسطح خلال العام الماضي، بينما بلغت نسبة صادرات حديد التسليح 7% من الإنتاج.

وذكرت أن كمية مبيعات حديد التسليح انخفضت بنحو 6% في عام 2018، حيث وصلت إلى 3.14 مليون طن مقابل 3.34 مليون طن في عام 2017، بينما ارتفعت كمية مبيعات الصلب المسطح بنحو 19% لتصل إلى 1.34 مليون طن.

وأشارت إلى أنه بصفة إجمالية بلغت كمية المبيعات 4.48 مليون طن في عام 2018 مقابل 4.47 مليون طن في عام 2017.

وتمثل مساهمة كل من العز الدخيلة، وحديد عز/ مصانع العز للدرفلة، والعز للصلب المسطح نسب 64%، و18%، و19% من إجمالي قيمة المبيعات المحققة في عام 2018 على التوالي، وفقا للبيان.