80 % زيادة في صافي أرباح "إيديتا" خلال الربع الأول من 2019

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أنها حققت زيادة في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 80% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الخميس، حققت إيديتا صافي ربح بقيمة 124.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 69.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الشركة مبيعات بقيمة 982.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 886.1 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 10.8%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم: "تعكس النتائج المالية والتشغيلية القوية المردود الإيجابي لنمو الكميات المباعة بمعدل سنوي 6.3% لتبلغ 670.5 مليون عبوة خلال الربع الأول من عام 2019، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع بنسبة سنوية 4.3% ليسجل 1.46 جنيه للعبوة خلال نفس الفترة".

وأضافت الشركة أن الكميات المباعة في الربع الأول من العام الجاري تمثل ارتفاعا بواقع 1% عن الكميات المباعة خلال الربع الأول من عام 2016، الذي سبق تعويم الجنيه، والذي بلغ وقتها 664.4 مليون عبوة.

وذكرت أن قطاعي المقرمشات والويفر حققا أداءً قويا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت إيرادات القطاعين بمعدل سنوي 50.4%، و42.7% على التوالي، بفضل تحسن معدلات الكفاءة التشغيلية، والتي أثمرت عن نمو الكميات المباعة لقطاع المقرمشات بمعدل سنوي 40.9% في الربع الأول من العام الجاري.

فيما ارتفعت الكميات المباعة لقطاع الويفر بنسبة سنوية 48.7% خلال الربع الأول من 2019، بحسب البيان.

وأشارت الشركة إلى أن إيرادات قطاع الكيك بلغت 455.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019، بزيادة سنوية 4.6%، وهو ما يمثل 46.4% من إجمالي إيرادات الشركة خلال نفس الفترة.

وأوضحت أن إيرادات قطاع الكرواسون ارتفعت بمعدل سنوي 3.4% لتسجل 277.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019، أو ما يعادل 28.3% من إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة، وارتفعت إيرادات قطاع الحلويات بنسبة 7.5% لتبلغ 43.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، أو ما يعادل 4.4% من إجمالي الإيرادات.

وقالت الشركة إن مبيعات التصدير وصلت إلى 85.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019، بزيادة سنوية 33.8%، ومثلت مبيعات التصدير 8.7% من إجمالي الإيرادات مقابل 7.2% خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأضافت أنها تعتزم الاستفادة من المساحات الواسعة المتاحة بمصنع "E08"، عبر إضافة خطوط إنتاج جديدة، علما بأن الشركة ركبت خطا جديدت لإنتاج الحلويات مطلع العام الجاري.

وذكرت الشركة أنها "تعتزم الدخول في قطاعات جديدة بسوق الأغذية الخفيفة المعبأة آليا، مستفيدة من القدرات الابتكارية والمعرفة الفنية والتقنية التي تنفرد بها الشركة وشبكات التوزيع القوية التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية".

وأشارت إلى أنها تمضي قدما تجاه إنشاء أول مصنع لها خارج السوق المصري، في إطار خطة الشركة لتعزيز قدرتها على خدمة الأسواق الإقليمية ذات القواعد الاستهلاكية الضخمة ومقومات النمو الواعدة.

وأوضحت أن ذلك يأتي بعد أن قامت الشركة بتأسيس شركتها بدولة المغرب مع تسجيل علامة "فريسكا"، وذلك بمقتضى مشروعها المشترك في المغرب مع مجموعة "ديسلوج".