"فايبر مصر" توقع اتفاقية شراكة مع "SES" العالمية للأقمار الصناعية

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت شركة "فايبر مصر" المتخصصة في مجال تكامل الأنظمة والبنية التحتية التكنولوجية، اتفاقية شراكة مع شركة "SES" العالمية العاملة في قطاع الأقمار الصناعية، بحسب بيان من شركة "فايبر مصر" اليوم الخميس.

وقالت فايبر، إن توقيع الاتفاقية جاء على هامش مشاركة الشركتين، في ملتقى "Capacity North Africa 2019"، الحدث الوحيد الذي يجمع مشغلي الاتصالات المتكاملة في شمال أفريقيا مع الشركاء الدوليين، والذي عُقد في القاهرة لأول مرة خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الماضي.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل فايبر مصر على حلول الأقمار الصناعيّة بمدارات ثابتة من الأرض (GEO)، والأقمار الصناعيّة التي تدور حول الأرض من مسافة متوسّطة (MEO)، وفقا للبيان.

كما تتضمن الاتفاقية أن يتعاون الطرفان في توفير احتياجات الاتصالات الفورية في مصر والمنطقة لمؤسسات القطاعين العام والخاص.

وقالت الشركة إن الشركات العاملة في المجال البحري ومجال الطيران والمؤسسات ستتمكن من استخدام خدمات شبكات كلٍ من "فايبر مصر" و"SES" في تطبيقات البيانات الهامة، وعلى صعيد آخر، ستتمكن المؤسسات الحكومية من الاعتماد على شبكات اتصال آمنة من أجل خدمات الأمن ومراقبة الحدود والشبكات الدبلوماسية.

وتشغل شركة "SES" أكثرمن 50 قمرا صناعيا في المدار الثابت للأرض (GEO)، فضلا عن 20 قمرا في المدار الأرضي المتوسط (MEO)، وفقا للبيان.

وقال أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فايبر مصر: "SES شركة عالمية كبرى في قطاع خدمات الأقمار الصناعية، وحلول الاتصالات الفضائية وهي شركة موثوقة وآمنة وتعد الخيار الأول لكل الشركات على مستوى العالم، لذلك فإن شراكتنا مع كيان كبير على هذا النحو مؤشر على ما نطمح للوصول إليه في المستقبل".

وتابع: "هذا التعاون يعبر تماما عن طموحات فايبر مصر الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها وتعزيز خبراتها في كل قطاعات نقل البيانات، والأقمار الصناعية هي إحدى الوسائل السريعة لنقل البيانات ونحن نملك أنشطة مراكز البيانات ونستهدف دعمها وتقديم كل الخدمات المرتبطة بها بكفاءة".

وعلق جيمس هوبر نائب رئيس قطاع المبيعات الحكومة بشركة SES، قائلا: "تعمل شركة فايبر مصر على تحويل البنية التحتية للاتصالات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. نتطلع إلى التعاون مع فايبر مصر لتحقيق الاستفادة العظمى من أسطول شركة SES من الأقمار الصناعية".