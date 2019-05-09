"الحديد والصلب" ترفض عرض التطوير من شركة "ميت بروم" الروسية

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة الحديد والصلب المصرية، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، إن لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، انتهت من دراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية، لتأهيل وتطوير الحديد والصلب.

وأضافت الشركة أن اللجنة قررت "بإجماع الأراء" أن العرض المقدم من شركة ميت بروم الروسية غير مناسب لتطوير شركة الحديد والصلب وغير مطابق مع دعوة الشراكة.

وكانت شركة الحديد والصلب، التابعة للقابضة المعدنية، أعلنت في مارس الماضي، عن دعوة عدد من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط الإنتاج، مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عامًا.

وأعلنت الشركة الشهر الماضي، أنها تلقت عرضا وحيدا من شركة ميت بروم الروسية.

وتعاني شركة الحديد والصلب من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وارتفعت خسائر شركة الحديد والصلب المصرية، خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، بنحو 16.3%، إلى 531.2 مليون جنيه، مقابل 456.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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