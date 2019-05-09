"الوطنية للسيارات" تعدل سياسة بيع "مرسيدس" بعد تدخل جهاز الاحتكار

كتب- مصطفى عيد:

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في بيان له اليوم الخميس، إن الشركة الوطنية للسيارات "NATCO" استجابت لمخاطبة الجهاز لها، وأعلنت عن سياسة تسويق وبيع جديدة للسيارات التي تحمل العلامة التجارية "مرسيدس".

وأضاف الجهاز إنه خاطب الشركة بضرورة تغيير سياستها، بعد تلقيه العديد من الشكاوى التي كانت تتمحور حول إجبار الشركة للراغبين في اقتناء سيارات مرسيدس بضرورة شرائها عبر نظام التقسيط دون غيره، ومن خلال كيان تحدده الشركة، وعدم قبول أي وسائل دفع أو تقسيط أخرى مقدمة من كيانات منافسة.

وذكر أنه يترتب على تغيير سياسة الشركة قبول جميع طرق الدفع لجميع السيارات التي تحمل العلامة التجارية "مرسيدس" سواء نقدا أو التقسيط (لجميع الموديلات والفئات سواء كانت جديدة أو مستعملة أو عند الاستبدال).

كما تتضمن السياسة الجديدة في حالة اختيار المستهلك أن يدفع من خلال التقسيط، ترك حرية الاختيار له فيما يتعلق بالكيان الذي يلجأ له لتقديم خدمات تمويل شراء السيارة، وفقا للجهاز.

وأكد الجهاز أنه سيتابع بصورة مستمرة تنفيذ تلك الالتزامات، مشيدا بالتعاون الذي أبدته الشركة في إرضاء عملائها واستعادة حالة المنافسة داخل السوق.

كما أكد الجهاز أنه يرحب دائما بتلقي الشكاوى للممارسات التي تؤثر على حرية المنافسة، وحرية الاختيار للعاملين في السوق والمستهلكين، وأنه سيستمر في متابعة التطورات الجارية في سوق السيارات، وذلك لحرص الجهاز أن يستفيد المستهلك المصري من كافة الامتيازات التي كفلتها الاتفاقيات الدولية والقوانين المعمول بها في مصر.