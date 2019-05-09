الملا يراجع الصورة النهائية لاستراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة

كتب- مصطفى عيد:

رأس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، اجتماعا، للجنة الحكومية المُشكَلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والتي تضم في عضويتها ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، بحسب بيان من وزارة البترول.

وقال طارق الملا إن الاجتماع شهد مراجعة استراتيجية المشروع في صورتها النهائية بعد إعدادها وصياغتها خلال الفترة الماضية وإرسالها لكل الوزارات والجهات المعنية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها تمهيدا لاعتمادها.

وأضاف أن اعتماد هذه الاستراتيجية سيتزامن معه تحديد المهام والأعمال الموكلة للجهات الحكومية المختلفة، وفقا للخطط التنفيذية التي تتضمنها الاستراتيجية لترجمتها بصورة فعلية على أرض الواقع.

وذكر الملا أن مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة يعد مشروعا قوميا تشارك فيه كل وزارات وأجهزة الدولة ذات الصلة، بما يستلزم تضافر الجهود والتكامل بين كل الوزارات من أجل تذليل أي تحديات أو صعاب قد تواجه آليات التنفيذ، وتحديد الضوابط والاشتراطات الواجب الالتزام بها ضمانا لسرعة إنجاز هذا المشروع الذي يتسم بمردود كبير على مصر على كافة المستويات.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة ومتابعة مستمرة لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الذي يسهم بقوة في تعظيم دور مصر الإقليمي سياسيا واقتصاديا، ودعم دورها كلاعب رئيسي في مجال الطاقة في المنطقة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار امتلاك مصر بنية أساسية قوية في مجال الغاز والبترول، وأن هذه البنية مؤهلة حاليا للبدء في تعظيم استخدامها لتحقيق مردود اقتصادي كبير، فضلا عن قابليتها للتطوير والتوسع وإضافة قدرات جديدة في مراحل تالية لتعظيم العائد منها لصالح الاقتصاد المصري.