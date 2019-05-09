الليرة التركية تتراجع لأضعف مستوى منذ 24 سبتمبر أمام الدولار

القاهرة- وكالات:

تراجعت الليرة التركية متجاوزة مستوى 6.24 مقابل الدولار، اليوم الخميس، لتسجل أضعف سعر لها في ثمانية أشهر وسط بواعث قلق بشأن إعادة انتخابات رئيس بلدية اسطنبول والتوترات قبيل محادثات تجارة أمريكية صينية.

وهوت الليرة إلى 6.2410 أمام الدولار في الساعة 0914 بتوقيت جرينتش، في أضعف مستوى لها منذ 24 سبتمبر، حيث انخفضت نحو واحد بالمئة عن مستوى إغلاقها السابق عند 6.7190، بحسب وكالة رويترز.

وبعد تقديم طعون على مدى أسابيع من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، قضت اللجنة التركية العليا للانتخابات يوم الاثنين الماضي بإعادة انتخابات بلدية اسطنبول التي فازت فيها المعارضة بهامش ضئيل.

وقال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا اليوم الخميس إنه طلب رسميا إلغاء تفويض أردوغان لأن المخالفات ذاتها التي يزعم حزب العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلدية المدينة في 31 مارس شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي.

ويخشى المستثمرون من أن قرار إعادة انتخابات اسطنبول في 23 يونيو سيتسبب في شهرين إضافيين من عدم التيقن بشأن خطة تركيا لإعادة التوازن والاستقرار إلى الاقتصاد.