مسؤول: صفقة استحواذ بنك عوده على "الأهلي اليوناني" تضمن حقوق الموظفين

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك الأهلي اليوناني، إن صفقة استحواذ بنك عوده مصر، على أصول وعمليات البنك الأهلي اليوناني في مصر، تضمن جميع حقوق موظفي البنك المالية والأدبية.

وأضاف أن بنك عوده تعهد ضمن الصفقة بضمان حقوق جميع الموظفين، كشرط لتنفيذ عملية البيع.

وكانت مجموعة البنك الأهلي اليوناني (NBG) أعلنت في بيان يوم الجمعة الماضي، عن توقيع اتفاقية نهائية مع مجموعة بنك عوده لبيع العمليات المصرفية لشبكة فروع الأهلي اليوناني في مصر لبنك عوده مصر.

وقالت المجموعة في بيانها، إن عملياتها المصرفية، تتكون في معظمها من القروض المصرية ذات المخاطر وودائع وأصول الأوراق المالية بقيمة 110 ملايين يورو.

وأضاف البنك الأهلي اليوناني، أن إغلاق صفقة الاستحواذ تتوقف على موافقة البنك المركزي المصري والبنك المركزي اللبناني.

وتتكون شبكة فروع البنك الأهلي اليوناني مصر من 17 فرعًا، ويأتي تنفيذ الصفقة في سياق خطة إعادة الهيكلة من البنك وتماشيًا مع التزاماتها تجاه مسابقة المديرية العامة للمفوضية الأوروبية، بحسب البيان.

وقال بنك عوده في بيان منفصل، إنه سيتم حوالة كافة حسابات وعقود العملاء تلقائيا إلى بنك عوده في تاريخ سريان الحوالة وفقا لأحكام وشروط تلك العقود وشروط وأحكام فتح تلك الحسابات، وذلك طبقاً لشروط الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري.

وذكر البنك الأهلي اليوناني في بيان على موقعه الإلكتروني إن عملائه غير مطالبين باتخاذ اَي إجراء فيما يتعلق بصفقة استحواذ بنك عوده على العمليات المصرفية للبنك الأهلي اليوناني بالوقت الراهن.

وأكد البنك الأهلي اليوناني مصر على أن العملاء يمكنهم الاستمرار في التعامل مع كافة فروع البنك الأهلي اليوناني في مصر وأنه سيتم إعلامهم في حال إذا تم إجراء اَي تغيير على شبكة فروع البنك التي يمكنهم التعامل من خلالهم بعد اتمام عملية الحوالة