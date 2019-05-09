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    الدولار يتراجع قرشين أمام الجنيه في البنك الأهلي مع بداية التعاملات

    11:01 ص الخميس 09 مايو 2019
    الدولار يتراجع قرشين أمام الجنيه في البنك الأهلي مع بداية التعاملات

    سعر الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري، والعربي الأفريقي إلى 17.08 جنيه للشراء، و17.18 جنيه للبيع.

    كما هبط سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 17.08 جنيه للشراء، و17.18 جنيه للبيع.

    وثبت البنك التجاري الدولي سعر الدولار عند 17.08 جنيه للشراء و17.18 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك مصر، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 17.11 جنيه للشراء، و17.21 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.15 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

    سعر الدولار الجنيه المصري البنك الأهلي

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