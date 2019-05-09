معدل التضخم السنوي يواصل التراجع ويسجل 12.5% خلال أبريل

كتب- مصطفى عيد:

واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي، وسجل 12.5% مقابل 13.8% في شهر مارس الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الخميس.

كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 0.4% في شهر أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الفاكهة، والأسماك والمأكولات البحرية، والحبوب والخبز، والملابس الجاهزة، والرحلات السياحية المنظمة.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو الماضي مع رفع أسعار الوقود.

وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ثم ارتفع مجددًا في شهري يناير وفبراير.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.