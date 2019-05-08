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    الدين الخارجي لمصر يقفز بنسبة 134% في 4 سنوات (إنفوجرافيك)

    09:37 م الأربعاء 08 مايو 2019
    الدين الخارجي لمصر يقفز بنسبة 134% في 4 سنوات (إنفوجرافيك)

    البنك المركزي المصري

    كتب- مصطفى عيد:

    أظهرت بيانات للبنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، ليصل بنهاية العام إلى 96.6 مليار دولار.

    وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6% مقارنة بعام 2017، بينما ارتفع بنسبة 133.9% مقارنة بعام 2014.

    ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور الدين الخارجي لمصر في آخر 5 سنوات، وفقا لبيانات البنك المركزي.

    البنك المركزي المصري الدين الخارجي لمصر

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