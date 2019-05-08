الدين الخارجي لمصر يقفز بنسبة 134% في 4 سنوات (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات للبنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، ليصل بنهاية العام إلى 96.6 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6% مقارنة بعام 2017، بينما ارتفع بنسبة 133.9% مقارنة بعام 2014.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور الدين الخارجي لمصر في آخر 5 سنوات، وفقا لبيانات البنك المركزي.