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    المركزي: الدين الخارجي يرتفع إلى 96.6 مليار دولار بنهاية 2018

    06:07 م الأربعاء 08 مايو 2019
    المركزي: الدين الخارجي يرتفع إلى 96.6 مليار دولار بنهاية 2018

    البنك المركزي

    كتب- مصطفى عيد:

    أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018.

    ووفقا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، سجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

    وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

    البنك المركزي الدين الخارجي اقتصاد مصر

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