18 % ارتفاعًا في فوائد الديون خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري

كتب- أحمد السيد:

ارتفعت قيمة فوائد الديون خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأظهرت تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين الصادر عن وزارة المالية، أن قيمة الفوائد بلغت 317 مليار جنيه مقابل 268.9 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

وبحسب التقرير، فإن الفوائد الخارجية ارتفعت خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، بنحو 46.18%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبلغت قيمة الفوائد الخارجية المنصرفة خلال هذه الفترة 27.719 مليار جنيه مقابل 18.8 مليار جنيه.

كما ارتفعت الفوائد المحلية بنحو 11.8%، لتصل إلى 262 مليار جنيه، مقابل 231 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

وتراجع بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، بنحو 9.24%، لتصل إلى 174.56 مليار جنيه، مقابل 192.34 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وانخفض دعم السلع التموينية بنحو 11%، لتصل إلى 36.308 مليار جنيه، مقابل 40.808 مليار جنيه.