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    حنطور و مراكب نيلية.. كريم تتوسع في محافظتين وتطلق خدمات جديدة

    01:21 م الأربعاء 08 مايو 2019
    حنطور و مراكب نيلية.. كريم تتوسع في محافظتين وتطلق خدمات جديدة

    كريم

    كتب- محمد علاء الدين:

    أعلنت شركة كريم مصر للنقل التشاركي باستخدام الهواتف الذكية، عن إطلاق خدماتها في محافظتي المنوفية وأسوان، كجزء من خطة الشركة التوسعية.

    وقال وائل أبو العلا، العضو المنتدب للشركة، في بيان اليوم الأربعاء، إن "كريم مصر علامة تجارية محلية، ما يمنح للشركة القدرة على فهم احتياجات عملاء الشركة المنتشرين في مختلف محافظات مصر، و التي تتنوع وتتغير حسب المحافظة".

    وأضاف أن الشركة ستقدم خدمة " الحنطور" في أسوان، حيث تتواجد وتستخدم بكثرة هناك، كما أطلقت " خدمة المراكب أو الزوارق النيلية في محافظة أسوان أيضًا، لكونها من الوسائل الشعبية والأكثر استخدامًا".

    وأضاف أن الشركة أطلقت خدمة Go Mini في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، "حيث تتيح هذه الخدمة عربات أصغر حجمًا وبالتالي أقل تكلفة في مصاريف الصيانة، وهو ما يتيح طرحها بتعريفة أقل، مما يسهل إتاحة خدمات كريم للمزيد من الشرائح المجتمعية".

    كريم النقل التشاركي الهواتف الذكية أسوان المنوفية

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